YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Erzincan'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı

02.01.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 2'si çocuk 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 401 Sokak'ta yaşayan 6 İran uyruklu sobadan sızan gazdan zehirlendi.

112 Acil Servis ekiplerinden yardım isteyen vatandaşlar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 6 kişinin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlendi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılarKaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılar
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Erzincan'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandıErzincan'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 2 Ocak Pazar

İmsak
06:06
Sabah
07:36
Öğle
12:31
İkindi
14:55
Akşam
17:16
Yatsı
18:40

Erzincan Nöbetçi Eczaneler 2 Ocak Pazar

Can Fırat Eczanesi
Merkez
Hızmet Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Kübra Nur Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.