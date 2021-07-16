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Erzincan'da kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

16.07.2021 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da kendisini jandarma görevlisi olarak tanıtan ve bir ailenin yaklaşık 200 bin lira değerindeki ziynet eşyasını dolandırdığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Beşsaray köyünde yaşayan Rıza ve Naime Bingöl çiftine, kendisini jandarma görevlisi olarak tanıttığı iddia edilen Fatih K, evde bulunan ziynet eşyalarının çalıntı olduğunu belirterek, söz konusu altınların araştırılması için kendisine verilmesini istedi.

Bingöl ailesi bunun üzerine evde bulunan 8 burma bilezik, 1 altın bileklik, 1 tam altın ile 1 cep telefonunu Fatih K'ye verdi.

Başlarından geçen olayı yakınlarına anlatan aile, dolandırılmış olabileceklerini düşünerek durumu jandarmaya bildirdi.

Eve gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aldıkları eşkal bilgisi doğrultusunda çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin izini sürdü.

Fatih K'nin taksiyle bölgeden uzaklaştığını tespit eden ekipler, Erzincan-Erzurum kara yolu Kantarlar mevkisinde şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 2 bin 200 avro ile 2 bin 10 lira bulundu.

Çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen Fatih K, cumhuriyet savcısının tutuklama istemiyle sevk ettiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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