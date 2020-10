Erzincan’da kentsel dönüşümün ikinci etabını TOKİ yürütecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Erzincan’daki programları kapsamında Kızılay ve Hocabey mahallerindeki kentsel dönüşüm projelerinin yapılacağı alanlarda incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, “Birinci etabı Erzincan Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm alanının ikinci etabının inşa faaliyetlerini TOKİ Başkanlığımız eliyle yürüteceğiz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geldiği Erzincan’da devam eden projeler ve planlanan yeni çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Bakan Kurum Erzincan İl Afet ve Durum Müdürlüğü’nde il değerlendirme toplantısına katıldıktan sonra önemli açıklamalarda bulundu.

“Anlayışımız şehirlerimizi güçlü kılmaktır”

Bakan Kurum, “Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 18 yıldır ülkemizin her bir iline 780 bin kilometrekaresine bakanlarımız milletvekillerimiz belediye başkanlarımız, vatandaşımızla bir uyum içeresinde gidiyoruz ve hizmet götürmeye gayret gösteriyoruz. Anlayışımız şehirlerimizi güçlü kılmaktır vatandaşımızın refah seviyesini yükseltmektir ve hiçbir zaman anlayışımız Ankara’da oturup illerimize gitmeden görmeden çalışmaları yapmak olmamıştır. Bizde Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Manifesto çerçevesinde şehirlerimizi ziyaret ediyor, ekibimizle birlikte, paydaşlarımızla birlikte şehirlerimizin sorunlarını hep birlikte istişare ediyor ve kararlar alıyoruz.

“Depremlerle yaşamayı öğrenmek zorundayız”

Erzincan’ımız depremlerden dolayı çok büyük acılar yaşadı. Birçok vatandaşımızı canımızı kaybettik ve bu çerçevede de hakikaten bu acıları bir beraber olmak suretiyle Erzincan’ımız hep en iyisini en güzelini yaparak giderdiler. 1939 depremi bu bölgede hatta hatta dünyada hep hatıralara kazınmış önemli bir depremdir 7.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve o gün için 33 bin kardeşimiz vefat etti. 117 bin ev yıkıldı, tabii hemen yaralarını Erzincan’ımız sardı. Yeni şehir adına yapılması gereken adımları atmaya gayret gösterdiler Tabii orada önemli bir hatıra var, dönemin Erzincan savcısı ve yıkılmasına rağmen ailesini evin hemen kenarında kurulmuş barakaya yerleştirmek suretiyle cezaevine gidiyor ve cezaevindeki mahkumlara diyor ki Erzincan’ın enkazda size ihtiyacı var, sizi serbest bırakıyorum sabah gideceksiniz, akşam da döneceksiniz ve tüm mahkumlar o süreçte enkaz kaldırma çalışmalarına Erzincanlı kardeşlerimize destek oldular ve akşamleyin de cezaevlerine geri döndüler. Bu önemli bir duruş, kahramanlık göstermiş Erzincan’ın duruşudur, tabii Biz ülke olarak her zaman bu duruşu sergiliyoruz. Bu çerçevede de depremlerle yaşamayı öğrenmek zorundayız, bir beraber olarak kentlerimizi depreme hazır hale getirmek zorundayız. Bugün de kentsel dönüşüm ile alakalı Erzincan’ımızla yapılacak işleri hep birlikte istişare ettik. Belediyemiz daha önce Hocabey ve Kızılay Mahallesi’nde toplamda 203 Bin metrekarelik bir alan 1. Etap çalışmasını Erzincan belediyemiz başlatmıştı, şimdi alanında tamamını kentsel dönüşüm alanı ilanı yapıyoruz, birinci etaptan sonra ikinci etapta yapılması planlanan 693 hak sahibini bulunduğu alanı Bakanlığımız Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz yine Erzincan Belediyemizle birlikte vatandaşlarımızla görüşmeye başlayacaklar ve akabinde de Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız 2. Etap çalışmaları inşa faaliyetlerini yürütecek. Burada vatandaşımızın rızasını alarak yürüteceğiz. İster bedelini, isterse yeni yapacağımız konutlardan konut almak isteyen vatandaşlarımıza bu projede imkanları sunacağız.

“Vatandaşımızın rızası her şeyin önündedir”

İnşallah bittiği zaman içindeki yeşil alanlarıyla sosyal donatıları ile altyapısıyla örnek bir şehircilik projesi olacaktır. Yerel mimarinin kullanılacağı yine yerel buradaki malzemelerin dikkate alınacağı, yaşamın yine ihtiyaçları gözetileceği projeyi inşallah görüşmeleri hemen sahada başlamak, önümüzdeki yılda inşaatlara başlayıp 2023’e bu bölgedeki kentsel dönüşümü tamamlamak istiyoruz. Vatandaşımızın rızası her şeyin önündedir. Bugüne kadar hep rızası ile hareket ettik Bundan sonraki süreçte de aynı şekilde vatandaşımızın rızası almak suretiyle hareket edeceğiz.

“Merkez Çarşısında kentsel dönüşüm projesi başlatıyoruz”

Yine 1939’da yapılaşmış bir başka bölgemiz Merkez Çarşısı olarak bildiğimiz bir alan, 55 Bin metrekarelik alanımızda yine burada 480 hak sahibi vatandaşımız var, burada da bir kentsel dönüşüm projesi başlatıyoruz. 55 bin metrekarelik alanda eski Erzincan bildiğimiz oradaki ticaretin devam etmesi adına vatandaşımızın daha sağlam daha güvenli konutlarda oturması adına, bir projeyi de orada gerçekleştireceğiz. Yine görüşmeyi Belediyemiz ve Bakanlığımızın Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütecek. Vatandaşlarımızın değerlerini vermek veya yeni yapılacak projeden hak sahibi olmalarına imkan tanıyacak proje yürüteceğiz. Çoğunlukla anlaşmamız kaydıyla da merkez çarşısı projesini de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Diğer önemli bir alanınız Başbağlar Mahallesi’ndeki polis lojmanları olarak bildiğimiz alan, burada da 83 hak sahibi vatandaşımız var, bu binalar riskli bina statüsünde, bu alanda da yine aynı şekilde görüşmelerimizi yapıp bir kentsel dönüşüm projesinde burada başlatmak istiyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımızı yapıp yılsonuna kadar görüşmelerimizi yapıp önümüzdeki yılda üç alanda inşaatlara başlayıp inşallah en kısa zamanda vatandaşlarımızı sağlam güvenli konutlarının teslimini yapıyor olacağız. Bu çerçevede vatandaşlarımızı hem taşınma yardımı, hem kira yardımı vererek onların bu süreçte en az mağduriyet olmalarına imkan tanıyacak her türlü desteği de kendilerine vereceğiz. Yine şehrinizdeki yapı stokunu yenilemek ve sağlam konutların sayısını arttırmak adına Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 50.000, 100.000 sosyal konut kapsamında bin 192 sosyal konutumuzu Erzincan’da Merkez ve ilçelerde inşasını gerçekleştiriyoruz, bu kapsamda da Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız yarısının ihalesini yaptı. Kalan yarısına ilişkin ihale süreçleri devam etmektedir, en kısa zamanda bu konuklarımızı da inşallah vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız.

“Erzincan Belediyesine23 milyon krediyi İller Bankası’ndan tahsis ediyoruz”

Belediyelerimiz ile tek tek hem merkez hem de ilçe belediyelerimizle tek tek görüştük taleplerini aldık, hem araç gereç noktasında hem çevre düzenleme projeleri noktasında talepleri doğrultusunda desteklerimizi Bakanlığımız, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yapmaya çalıştılar ve bu çerçevede İl Belediyemizde daha önceki görüşmemizde toplantımızda söz verdiğimiz hem temizlik araçları hem çöp toplama araçları noktasında hibemizi İl belediyemize, yine güneş enerjisi için belediye bizim bir projesi var 10 milyon lira güneş enerjisi için belediyemize yine elektrik idaresi ile olan problemini çözmek amacıyla 13 milyon, toplamda da 23 milyon lira krediyi Erzincan Belediyemize İller Bankası’ndan tahsis ediyoruz.

Altyapı kapsamında bugüne kadar Erzincan’a 266 milyon değerinde 134 projenin imalatlarını tamamladık ve halkımızın hizmetine sunduk. Şu anda devam eden 3000 Milyon değerinde 8 projemiz var ve bu kapsamda da altyapı yatırımlarımız devam etmektedir. Millet bahçeleri biliyorsunuz 81 ilde 81 milyon metrekare alan üzerinde Millet bahçesi projelerimiz devam ediyor. Erzincan’ımızda da daha önce bir millet bahçesi açılışı gerçekleştirdi. Bugünkü toplantımızda da iki tane daha millet bahçesinin yapımı sürecinde istişarelerimizi yaptık.

Bisiklet yolları için belediyeye 2 milyon lira hibe

Erzincan düz bir şehrimiz bu konuda bisiklet yollarına artırmamız gerekiyor ve bu kapsamda detaylı bir görüşme yaptık, bu çerçevede bir Master plan hazırlanacak ve bu Master plan çerçevesinde ilk etapta üniversitemizle şehir merkezini bağlayacak toplamda 25 kilometrelik bir proje var. Hem mesire alanlarına gidecek hem de şehir merkezine ulaşımı sağlayacak bisiklet yolu için belediyemize 2 milyon lira hibe desteği sağlıyoruz ve 5 kilometrelik ilk etabını tamamlayıp üniversite ile şehri bağlayacak bisiklet yolunun yapımını yapmış olacağız. Amacımız güçlü Erzincan güçlü, Türkiye anlayışı kapsamında şehrimizin vatandaşımızın ihtiyacı olan bütün projeleri bir uyum içerisinde bir ahenk içerisinde yapmaktır” diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından Bakan Kurum, Vali Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Burhan Çakır, Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun ile Kızılay ve Hocabey mahallerindeki kentsel dönüşüm projelerinin yapılacağı alanlarda incelemelerde bulundu.

Burada kentsel dönüşüm alanında çalışan inşaat işçileriyle bir süre sohbet eden Kurum, daha sonra Erzincan Valisi Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Bekir Aksun’u da makamlarında ziyaret ederek, kentteki yatırımları görüştü.

AK Parti İl Başkanlığına geçerek burada partililerle bir süre sohbet eden Bakan Kurum, Vasgirt Deresi rekreasyon sahasında inceleme yaptıktan sonra şehirden ayrıldı.