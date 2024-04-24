Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda uygulama ve belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, farklı suçlardan 2 ay 15 gün ile 4 yıl 2 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, operasyonlarda 6 bin lira adli para cezası ve ifadeye yönelik aranması bulunan 2 şüpheli de yakalanarak adli makamlara sevk edildi.





