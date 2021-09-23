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Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

23.09.2021 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, farklı suçlardan 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, iki "hırsızlık" olayı ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından hakkında 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.P'nin, Munzur Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.P, savcılık işlemlerinin ardından tutuklandı.

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