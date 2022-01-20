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Erzincan'da komandolar, yaban hayvanları için doğaya yem ve yiyecek bıraktı

20.01.2022 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da komandolar, yaban hayvanları için doğaya yem ve yiyecek bıraktı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde komandolar, kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem ve yiyecek bıraktı.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçti.

Ekipler, ilçenin yüksek kesimlerine ulaşarak, yaban hayvanları için belirledikleri yerlere yem ve yiyecek bıraktı.

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