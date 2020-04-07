Erzincan’da korona virüs tedbirleri

Erzincan’da korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bir dizi ek karar alındı.

Kentte korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bugüne kadar alınan kararlara ek olarak şu maddeler eklendi:

1- İlimiz genelinde vatandaşlarımızın toplu olarak bir arada bulunduğu başta market, manav, fırın vb. işyerlerinde ayrıca eczanelerde tüm çalışanların maske takmasının zorunlu olmasına, içeriye maskesiz müşteri kabul edilmemesine, maske ve eldivenlerin temas durumu düşünülerek sık sık değiştirilmesinde fayda olacağı, marketlerin vb tüm işyerlerinin giriş çıkışlarında zorunlu dezenfektan bulundurulmasının önemli olacağı.

2- Tüm toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu getirilmesinin, toplu taşıma araçlarında el dezenfektanları bulunması.

3- Fevzipaşa Çarşısı yanındaki ilçe ve köy duraklarının sosyal mesafe durumu gözetilerek eski terminalin yerine taşınmasına, Kelkit duraklarının belediyece belirlenecek daha geniş bir alana taşınmasına, Buğday Pazarının özellikle pazartesi günü kalabalık olması sebebiyle tezgahlar arası 5 metrelik mesafe bırakılması, Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığınca bariyerler kurulması, bir yerden giriş bir yerden çıkış yapılmasına, araç parkına izin verilmemesi.

4- Tüm bankaların bankamatiklere yerleştirdikleri banknotları ve şubede kullandıkları banknotları ultraviyole yöntemiyle dezenfekte etmelerinin önem arz ettiği ve banka şubelerinde dezenfektan bulundurulmasının hijyen açısından gerekli olduğuna.

5- Maske ve eldiven kullanımında dikkat edilmesi gerekli hususlarla ilgili tanıtım filmi ve slaytların hazırlanarak halkın görebileceği şekilde her yayın vasıtası ile yayınlanmasına.

6- Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarının uygulanmasını izlemek ve ilimizde gelişebilecek ekstra durumlarda doktorlarımıza tavsiyede bulunmak üzere ilimizde ilgili akademisyenler ve İl Sağlık Müdürlüğünde görevli yetkililer ile birlikte Bilim Kurulu oluşturulmasına.

7- Özellikle Yeni ve Eski Sanayi Bölgesi olmak üzere tüm esnaflar arasında zorunlu haller dışında ziyaret yapılmamasına, işyerlerinde toplu olarak oturulmamasına ve bu hususta gerekli denetimlerin yapılmasına.

8- Aile hekimliklerinin pandemi sürecine etkin katılımları için İl Sağlık Müdürlüğünce verilecek tüm görevleri yerine getirmelerine, talimatlara uymayanlar hakkında kurul kararlarındaki işlemlerin uygulanmasına, Aile Sağlığı Merkezlerine maske ile girilmesine ve girişlerde el dezenfektanı bulundurulmasına, aile hekimlikleri ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce verilecek tüm talimatların gecikmeksizin yerine getirilmesine, bu hususların ilgililerine tebliğine.

9- Genel durumu iyi ve tedavi olmuş hastaların ikametlerinde izole edilme imkanı yoksa hastaneden taburcu olduklarında uygun bir yer belirlenerek tedavi süreçlerinin burada takip edilmesine.

10- Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerinin zorunlu olarak maske kullanmasına.

11- Her türlü ortamda (Kapalı mekan, açık alan) sosyal mesafe kuralına uymadan toplu olarak gezenlere kolluk kuvvetlerince gerekli cezai işlemlerin uygulanmasına, ayrıca 18 yaşın altında olup sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında cezai işlemlerin ebeveynlerine tebliğ edilerek, ailelerine teslim edilmelerine.

12- Korona virüs salgını sadece insan hayatını değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilemektedir. Sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi ve yiyecek içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle başta hayvan barınakları olmak üzere artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıkmaktadır.

Bu nedenle, tüm sıralı/sorumlu birim amirlerimizce başta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Yerel Yönetimler olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak, içinde bulunduğumuz süreçte yiyecek bulmakta zorlanabilecek olan sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bu amaçla, başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması, ihtiyaç duyulan alanların dezenfekte edilmesi, vatandaşlarımızın da bu konudaki hassasiyetlerinin arttırılmasının önem taşıdığına karar verilmiş olup, yukarıdaki kurul kararlarına uymayanlara kurul kararlarına riayet etmemekten idari para cezası 3150 TL. uygulanacak, yapılacak 2. kontrolde de fiilin tekrarı durumunda ise idari para cezası 3150 TL. uygulanacak ve ayrıca TCK’nın 195. Maddesi uyarınca adli işlem yapılacaktır.

