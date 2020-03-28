YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da koronavirüsün son bulması için kurban kesildi

Erzincan'da koronavirüsün son bulması için kurban kesildi

ERZİNCAN HABERLERİ  | 28.03.2020 14:45 | Son Güncelleme

Erzincan'da koronavirüsün son bulması için kurban kesildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da koronavirüs (Kovid-19) salgınının bitmesi için kurban kesilip, dua edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Terzibaba Mezarlığı ve Türbesi giriş kısmında düzenlenen programa, AK Parti Milletvekili Burhan Çakır, Belediye Başkanı Bekir Aksun, MHP İl Başkanı Salih Aksu ile bazı Alevi dedeleri katıldı.

Burada, dua okunmasının ardından, tekbirler getirilerek kurban kesildi.

Milletvekili Çakır, yaptığı konuşmada, "Rabb'im inşallah bu kurbanlar, beli bükülmüş yaşlılar, çocuklar hürmetine bu virüsü, salgını defeder diye temennide bulunuyoruz, dua ediyoruz. Rabb'im milletimizi, birliğimizi, beraberliğimizi, devlet büyüklerimizi her türlü felaketten korusun." dedi.

Belediye Başkanı Aksun da musibetlerin ve belaların defedilmesi için kurban kesimini Terzibaba hazretlerinin türbesinde yaptıklarını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlikeUzmanı uyardı! İşte kullanılıp yere atılan maske ve eldivenlerdeki büyük tehlike
Yavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktuYavru köpeklerin yaşam mücadelesi yürek burktu
Anahtar Kelimeler:
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun Erzincan Belediyesi koronavirüs kurban kesimi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Ahıska Türkü 300 doktor korona virüs için göreve hazır

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Edremit’te korona virüs kapsamında sahil bandı ve mesire alanları gözetim altında

Şehit eşinden hüzünlü paylaşım

Şehit eşinden hüzünlü paylaşım

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Emet, yaşlılar için seferber

Emet, yaşlılar için seferber

Erzincan Namaz Vakitleri 28 Mart Cumartesi

İmsak
04:41
Sabah
06:05
Öğle
12:32
İkindi
16:03
Akşam
18:49
Yatsı
20:08

Erzincan Nöbetçi Eczaneler28 Mart Cumartesi

Kübra Nazır Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Barış Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Baro Başkanı Aktürk: “Yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için; bütün süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu”

Baro Başkanı Aktürk: “Yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için; bütün süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu”

Erzincan Milletvekili Karaman’ın acı günü

Erzincan Milletvekili Karaman’ın acı günü

Erzincan’da hafif sağanak yağış bekleniliyor

Erzincan’da hafif sağanak yağış bekleniliyor

Erzincan İl Özel İdaresi korona virüse karşı dezenfekte edildi

Erzincan İl Özel İdaresi korona virüse karşı dezenfekte edildi

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.