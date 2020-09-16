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Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara para cezası

ERZİNCAN HABERLERİ  | 16.09.2020 10:30 | Son Güncelleme

Erzincan'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara para ceza

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yapılan denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 366 kişi ve 59 iş yerine para cezası uygulandı.

Erzincan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 22 Haziran ile 15 Eylül arasında kent genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan denetimlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmeyen 366 kişiye idari para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca 1 Haziran ile 15 Eylül arasında kent genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan iş yeri denetimlerinde kurallara uymayan 59 işletmeye ise idari para cezası uygulandığı ifade edildi.

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