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Erzincan'da köy yolunda asfalt döken ekipler heyelandan son anda kurtuldu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 30.06.2020 18:34 | Son Güncelleme

Erzincan'da köy yolunda asfalt döken ekipler heyelandan son anda kurtuldu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da sağanak ve dolu nedeniyle Kemah-Yücebelen Köyü yolunda asfalt çalışması yapan İl Özel İdaresine ait ekipler kara yoluna gelen heyelandan son anda kurtuldu.

Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri, Kemah ilçesine bağlı Yücebelen Köyü'nün yolunun alt yapısını tamamladıktan sonra sabah saatlerinde köy yolunda asfalt çalışmasına başladı.

Genişletilen yolun 10 kilometrelik bölümünü asfaltlayan ekipler, aniden bastıran dolu ve sağanak sebebiyle çalışmalarına ara verdi.

Yağış nedeniyle oluşan sel suları, Kemah-Yücebelen Köyü yolunda heyelana neden oldu.

Sel suları ile yola gelen tonlarca çamurdan işçiler son anda kurtuldu. Heyelan sonrası yarıkların oluştuğu köy yolunda ekipler, asfalt malzemesiyle açılan çukurları kapatma çalışması başlattı.

Jandarma ekipleri ise herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yolda önlem aldı.

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