Erzincan'da kullandığı çapa motorunun altında kalan çocuk öldü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, kullandığı "pat pat" adı verilen çapa motorunun altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.

Yeşilyurt köyü Kaynar Yaylası'nda hayvancılık yapan ailesiyle kalan 11 yaşındaki M.C, çapa motoruna binerek su getirmeye gitti. Devrilen motorun altında kalan çocuk, ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Arapgir Devlet Hastanesine kaldırılan M.C, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

