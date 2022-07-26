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Erzincan'da mahsur kalan köpekler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

26.07.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da mahsur kalan köpekler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, arazide ve kuyuda mahsur kalan köpekler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Başbağlar Mahallesi 1404 Sokak üzerindeki boş arazide köpek sesi geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri, yavru köpeğin kuyuya düştüğünü tespit etti.

Kuyunun üzerinin bir kısmı açıldıktan sonra içeri giren itfaiye personeli, yavru köpeği bulunduğu yerden çıkararak doğaya bıraktı.

Kavakyolu Mahallesi'nde ise arazide yavru bir köpeğin zincirle direğe bağlı olarak mahsur kaldığı bilgisi üzerine olay yerine İtfaiye kurtarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye personeli, yavru köpeği sakinleştirerek boynundaki zinciri kesip serbest kalmasını sağladı.

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