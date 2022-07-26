Erzincan'da mahsur kalan köpekler, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, arazide ve kuyuda mahsur kalan köpekler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Başbağlar Mahallesi 1404 Sokak üzerindeki boş arazide köpek sesi geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri, yavru köpeğin kuyuya düştüğünü tespit etti.
Kuyunun üzerinin bir kısmı açıldıktan sonra içeri giren itfaiye personeli, yavru köpeği bulunduğu yerden çıkararak doğaya bıraktı.
Kavakyolu Mahallesi'nde ise arazide yavru bir köpeğin zincirle direğe bağlı olarak mahsur kaldığı bilgisi üzerine olay yerine İtfaiye kurtarma ekibi sevk edildi.
İtfaiye personeli, yavru köpeği sakinleştirerek boynundaki zinciri kesip serbest kalmasını sağladı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz