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Erzincan’da mantar sezonu başladı

25.04.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da bahar mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının artmasının ardından vatandaşlar doğada kendiliğinden yetişen protein deposu mantarları topluyor.

Uzmanlar bilinmeyen mantarların toplanmamasını, mantarların da sapından kesilerek toplanmasını istedi.

Erzincan’da doğada damar veya evlek diye tabir edilen bölgelerde bulunan ve mevsim itibariyle ilk olarak toplanmaya başlanan “mavi saplı çaşır” mantarı lezzeti ve yüksek protein değeriyle vatandaşları adeta kendine çekiyor.

Kırsalda tamamen doğal olarak kendiliğinden büyüyen mantarları bahar çiçeklerinin arasından toplayan Ali Tokgöz, bünyesinde sodyum, potasyum, karbonhidrat ve protein bulunan mantarların geçtiğimiz yıllara göre bu yıl biraz erken olgunlaştığını söyledi.
Köylerinde doğal olarak kızıl mantar, mavi saplı çaşır mantarı ve kuzu göbeği mantarı yetiştiğini kaydeden Tokgöz, “Bu mantarlardan ilk olarak olgunlaşan çaşır mantarıdır. Tam bir protein deposu olan bu mantarın ardından kızıl mantar olgunlaşacak ve daha sonra da kuzu göbeği mantarı olgunlaşacak” dedi.

“BİLMEDİKLERİ MANTARI TOPLAMASINLAR”

Mantar toplarken dikkat edilmesi gereken çok önemli 2 husus olduğunu, bunlardan birincisinin bilinmeyen mantarların toplanamaması ikincisinin de mantarların saplarının kesilerek toplanması olduğunu vurgulayan Ali Tokgöz, “Mantarı bilmeyenlerin toplarken dikkat etmesi gerekiyor. Biliyorum diye zehirli mantar toplayabilirler. Mutlaka bir bilene göstermeleri veya bilen biriyle toplamaları lazım. Doğanın kaliteli mantarından toplanırsa mükemmel bir protein deposudur. Zehirli mantar panzehiri olmayan bir zehirdir. Dikkatli olunması gereklidir” diye konuştu.
Mantarları doğada evlek yada damar diye tabir ettikleri hilal, düz, oval şekillerde bulunan alanlarda topladıklarını ifade eden Tokgöz, “Bıçakla kesip kökünü toprakta bırakıyoruz tekrar üremesi için. Bu konu çok önemli. Mantarı köküyle çektiğiniz zaman tekrar üremesi zor olur. Ama kökünü bırakırsanız daha kolay üreyerek çoğalır” dedi.
Tokgöz, mavi saplı çaşır mantarının en çok toplandıktan sonra evde temizlenip bir süre kaynar suda haşladıktan sonra taze ve kuru soğanla kavrulup içerisine yumurta kırılarak tüketildiğini sözlerine ekledi.

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