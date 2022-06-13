Erzincan'da Mehmetçikten jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümüne özel klip

ERZİNCAN (AA) - Erzincan İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 183. yıl dönümü dolayısıyla personelin bağlama ve gitar çalarak seslendirdiği özel klip hazırlandı.
Yönetmenliğini ve kurgusunu Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Biçici'nin yaptığı klipte, kentteki Girlevik Şelalesi ile Ekşisu Mesire Alanı gibi alanlarda Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince dev Türk bayrağı açılmasına, karlı arazilerde operasyona giden komandolara, zeybek oynayan askerlere, jandarma asayiş ve trafik ekiplerinin denetimlerine, jandarmanın halkla ilişkilerine ve araçlarına ilişkin görsellere yer verildi.
Klipte Jandarma Uzman Çavuş Hasan Murat Tanır bağlamayla ve Jandarma Uzman Çavuş Uğur Eser de gitarıyla türkü seslendirdi.
Klip, Erzincan Valiliğinin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.
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