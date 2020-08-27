YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da minibüs devrildi: 7 yaralı

Erzincan'da minibüs devrildi: 7 yaralı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 27.08.2020 17:41 | Son Güncelleme

Erzincan'da minibüs devrildi: 7 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Hakkı Serçe (28) yönetimindeki 34 YM 9996 plakalı minibüs, Erzincan-Erzurum kara yolunun Üzümlü ilçesi Sansa Deresi mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Reyhan (19), Kadir (15), Yusuf Serçe (1), Yeter (42), Sinan Bozkuş (15) ve Şilan Kandemir (21) 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER YKS'ye girmişti! Ünlü isim Reynmen'den kötü haber YKS'ye girmişti! Ünlü isim Reynmen'den kötü haber
Erzincan'da şaşırtan manzaraErzincan'da şaşırtan manzara
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar
Yeni Malatyaspor tribününün renkli siması Maço Orhan’ı yalnız bırakmadılar
18 bin ton asfalt ile yollar güvenli hale gelecek
18 bin ton asfalt ile yollar güvenli hale gelecek
Düziçi’nde 11 araca 23000 bin lira ceza
Düziçi’nde 11 araca 23000 bin lira ceza
Kütahya’da kına organizasyonları ve pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
Kütahya’da kına organizasyonları ve pazar yerlerinde sigara içilmesi yasaklandı
ASÜ’de, kontenjanların yüzde 93’ü doldu
ASÜ’de, kontenjanların yüzde 93’ü doldu
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı

Erzincan Namaz Vakitleri 27 Ağustos Perşembe

İmsak
04:09
Sabah
05:39
Öğle
12:29
İkindi
16:11
Akşam
19:09
Yatsı
20:32

Erzincan Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Perşembe

Erhan Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Erzincan’da cinayet
Erzincan’da cinayet
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kardeş Baro oldular
Kardeş Baro oldular
Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı
Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.