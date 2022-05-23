Erzincan'da motosiklet hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Üzümlü ilçesi Altınbaşak beldesinde iki kişiye ait motosikletlerin çalındığı ihbarı üzerine hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, bölgede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek yaptıkları araştırmada Ö.K. ve E.K'nin eşkalini belirledi.

Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin evlerince yaptıkları aramada bir çalıntı motosiklet ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ö.K. ve E.K, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

