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Erzincan'da muhtar adayının öldürülmesine ilişkin davada karar

ERZİNCAN HABERLERİ  | 05.03.2020 16:00 | Son Güncelleme

Erzincan'da muhtar adayının öldürülmesine ilişkin davada karar

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde bıçaklı kavgada muhtar adayını öldürdükleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan baba ve oğlu, 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Gıyasettin ve oğlu Seyfettin Küçük, taraf avukatları ile öldürülen muhtar adayı İsmail Şimşek'in kızı Havva Işık ve yakınları katıldı.

Adliye ve salon çevresinde polisin geniş güvenlik önlemi aldığı duruşmada esas hakkındaki görüşünü yineleyen savcı, KGYS kameralarınca kaydedilen görüntüler ve dosya kapsamındaki deliller ile sanıkların Şimşek'i öldürdüğünün sabit olduğunu kaydetti.

Sanıkların "kasten öldürme" suçundan 12'şer yıldan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını isteyen savcı, tutukluluk hallerinin devamı talebini yeniledi.

Maktulün kızı Havva Işık da sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmalarını talep etti.

Son sözleri sorulan sanıklar, önceki beyanlarını tekrarlayarak, beraat ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkları 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

- Olay

Mercan beldesinde 12 Mart 2019'da iki grup arasında adaylık nedeniyle çıkan kavgada bıçakla yaralanan muhtar adayı İsmail Şimşek hastanede hayatını kaybetmiş, iki kişi yaralanmıştı. Tutuklanan Gıyasettin ve oğlu Seyfettin Küçük hakkında dava açılmıştı.

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Cinayet Dava Duruşma erzincan

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Lokman Hekım Eczanesi
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Canan Eczanesi
Tercan
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