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Erzincan’da MYO Tasarım Bölümü öğrencilerinden dönem sonu sergisi

19.02.2021 07:08 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da MYO Tasarım Bölümü öğrencilerinden dönem sonu sergisi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda Tasarım Bölümü İç Mekân Tasarımı ve Moda Tasarımı programı öğrencileri tarafından hazırlanılan çalışmalar sergilendi.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İç Mekân Tasarımı ve Moda Tasarımı programı öğrencilerinin 2020-2021 güz yarıyıl döneminde “temel sanat eğitimi” dersi kapsamında nokta ve çizgi çalışmaları ve “aksesuar tasarımı” dersinde hazırladıkları filografi, rölyef, ahşap oymacılığı ürünleri Öğr.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda Tasarım Bölümü İç Mekân Tasarımı ve Moda Tasarımı programı öğrencileri tarafından hazırlanılan çalışmalar sergilendi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü İç Mekân Tasarımı ve Moda Tasarımı programı öğrencilerinin 2020-2021 güz yarıyıl döneminde “temel sanat eğitimi” dersi kapsamında nokta ve çizgi çalışmaları ve “aksesuar tasarımı” dersinde hazırladıkları filografi, rölyef, ahşap oymacılığı ürünleri Öğr. Gör. Neslihan İlter tarafından sergilendi. Rektör Prof. Dr. Akın Levent’de düzenlenen sergiye katılarak çalışmaları yakından inceledi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A. Ercan Ekinci ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tevhit Kahraman da sergide Rektör Levent’e eşlik etti.

Erzincan’da MYO Tasarım Bölümü öğrencilerinden dönem sonu sergisi

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