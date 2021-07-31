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Erzincan'da ormanlık alanlara girişler 15 Eylül'e kadar yasaklandı

31.07.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da ormanlık alanlara girişler 15 Eylül'e kadar yasaklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da ormanlık alanlara girişler ile düğün ve nişan gibi organizasyonlarda havai fişek ve dilek balonu gibi yangına yol açabilecek her türlü yanıcı maddenin kullanımının yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde görevlilerin görecekleri işler hakkındaki yönetmenlik gereğince Erzincan Valiliği Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kararıyla 31 Temmuz-15 Eylül'de ormanlara yetkililer haricinde girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Orman Kanunu'nun 31. ve 32. maddeleri kapsamında olan tüm mahalle ve köylerde anız, bağ ­ve bahçe ile tarla temizliğinden oluşan dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması, ­düğün ve nişan kutlaması organizasyonlarında havai fişek, dilek balonu gibi yangın oluşturabilecek her türlü yanıcı maddenin kullanımının yasaklandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yerleşik mahalle, köy halkı hariç olmak üzere halkımızın gezi amaçlı ormana giriş ve çıkışları, orman içi yollarda, yol kenarlarında, mola vermek, ATV, UTV, motosiklet gibi vasıtalarla sportif amaçlı ve her türlü faaliyetler ile çadırlı-çadırsız kamp yapmaları, mangal ve semaver yakmaları yasaklanmıştır. Orman idaresinden ihaleli, tahsisli iş alanlar ve bu işte çalışanlar ile orman idaresi tarafından çalıştırılan kişiler hariç."

Açıklamada ayrıca yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kanun gereği işlem yapılacağı belirtildi.

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yangın Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 31 Temmuz Cumartesi

İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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