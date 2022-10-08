Erzincan'da otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Fatih U'nun kullandığı 24 AAS 299 plakalı otomobil, Erzincan-Kemah kara yolu Alp köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki Birdal Can Özperçin'in (23) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü ile Erol A. ve Davut B, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Fatih U. ve Erol A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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