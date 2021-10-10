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Erzincan'da otomobilin çarptığı yaya öldü

10.10.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da otomobilin çarptığı yaya öldü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da otomobilin çarptığı yaya tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

A.D. idaresindeki 34 DGB 868 plakalı otomobil, Halitpaşa Caddesi'nde Atatürk Parkı'ndan yolun karşısına geçmeye çalışan Halil Alıcı'ya (79) çarptı.

Ağır yaralanan Alıcı, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Alıcı'nın cenazesi, otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi.

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trafik kazası Erzincan

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