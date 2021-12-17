YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan'da sahte içki operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı

Erzincan'da sahte içki operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı

17.12.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da sahte içki operasyonunda yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Asayiş Şubesi ekiplerince, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Erzincan Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden A.K. "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı, Y.B. ve M.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavilerine hastanede devam edilen S.T, K.B. ve Y.A'nın yanı sıra, bugün Barbaros Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan B.K'nin de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

- Olay

Erzincan'da, 14 Aralık'ta sahte içki içtikleri şüphesiyle 2 kişinin metil alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin polis ekiplerince başlatılan çalışmalarda, teknik ve fiziki takip sonucu 3 şüpheli tespit edilmişti.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınmış, şüpheli A.K'nin evinde yapılan aramada ise 45 litre satışa hazır sahte içki ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dumping Sendromu tehlikesi! Seren Serengil'in organları zarar görmeye başladı... Sebebi mide küçültme mi?Dumping Sendromu tehlikesi! Seren Serengil'in organları zarar görmeye başladı... Sebebi mide küçültme mi?
PARTNERAşıklar ortaya çıktıAşıklar ortaya çıktı
Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldüErzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 17 Aralık Cuma

İmsak
06:00
Sabah
07:30
Öğle
12:23
İkindi
14:45
Akşam
17:06
Yatsı
18:31

Erzincan Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Cuma

Gürol Eczanesi
Merkez
Gülız Eczanesi
Cayirli
Refahiye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bolu'da yoğun kar yağışı

Bolu'da yoğun kar yağışı

Hatay’da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay’da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.