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Erzincan'da sahte kolonya ve kişisel bakım ürünü operasyonu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 30.03.2020 18:52 | Son Güncelleme

Erzincan'da sahte kolonya ve kişisel bakım ürünü operasyonu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da sahte kolonya ve kişisel bakım ürünlerinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 3 iş yeri ile bir depoya, kaçak kolonya maddesi ve kişisel bakım ürünü üretildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Ekiplerin depo ve iş yerlerinde yaptıkları aramalarda, 3 bin 318 litre etil alkol, 4 bin 434 litre parfüm, 2 bin 143 litre parfüm ve kolonya esansı ile 3 bin 934 şişe kolonya ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli Y.S, sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

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erzincan Kaçakçılık kolonya KOM Operasyon Sahte

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