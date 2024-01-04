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Erzincan'da sahte parayla alışveriş yapan zanlı tutuklandı

04.01.2024 11:22 | Son Güncelleme:
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Erzincan'da sahte parayla alışveriş yaptıkları için gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Erzincan'da sahte parayla alışveriş yapan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, "parada sahtecilik" suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla çalışma yaptı.

Kentte benzin istasyonlarına sahte para vererek alışveriş yaptığı tespit edilen S.Y, M.M.T ve M.Y, bir araç içerisinde gözaltına alındı.

Yapılan aramada, araç ve şüpheliler üzerinden sahte olduğu değerlendirilen 4 bin 450 avro, 25 bin 705 lira ile 100 dolara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Y. tutuklandı, M.M.T. ile M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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