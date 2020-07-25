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Erzincan'da şarampole düşen traktördeki 2 kişi yaralandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 25.07.2020 20:23 | Son Güncelleme

Erzincan'da şarampole düşen traktördeki 2 kişi yaralandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da traktörün şarampole düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Erzincan-Erzurum kara yolu Hancıçiftliği köyü mevkisinde, Siraç Yakışıklı yönetimindeki 34 BA 5649 plakalı traktör şarampole düştü.

Kazada, traktör sürücüsü ile araçtaki Ramazan Eken (14) yaralandı.

Yaralılar, yoldan geçen diğer sürücülerin ilk müdahalesinin ardından, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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