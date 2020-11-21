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Erzincan’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 21.11.2020 22:19 | Son Güncelleme

Erzincan’da korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Erzincan’da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Erzincan’da korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Saatler 20.00’yi gösterdiğinde caddeler sessizliğe büründü.
Caddelerdeki birçok esnaf saat 20.00 olmadan dükkanını kapatıp giderken, saatin yaklaştığı sürede caddelerdeki son işlerini halleden vatandaşların hızlı adımlarla evlerine gittiği gözlendi. Uygulamadan istisna tutulan işyeri haricinde il merkezindeki tüm işyerleri saatler 20.00’ı gösterdiğinde kapatırken, cadde ve sokaklar sessizliğe gömüldü.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele çerçevesinde valiliklere gönderilen genelge kapsamında, 21 Kasım günü saat 20.00’dan 22 Kasım günü saat 10.00’a kadar ve 22 Kasım saat 20.00’dan 23 Kasım saat 05.00’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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