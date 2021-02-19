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Erzincan’da sokak hayvanları için üretilen ahşap barınaklara mama bırakıldı

19.02.2021 06:37 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da sokak hayvanları için üretilen ahşap barınaklara mama bırakıldı

Erzincan’da sokak hayvanları için belediyeye ait atölyede üretilen ahşap barınaklara mama bırakıldı.Korona virüs ile mücadele hayatın her alanında sürerken Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de sokaklarda yaşayan hayvanları unutmuyor.

Erzincan’da sokak hayvanları için belediyeye ait atölyede üretilen ahşap barınaklara mama bırakıldı.
Korona virüs ile mücadele hayatın her alanında sürerken Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de sokaklarda yaşayan hayvanları unutmuyor. Ekipler sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmaması için mama ve su dağıtım çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.
Bu kapsamda şehrin muhtelif yerlerine mama ve su bırakan ekipler, geçtiğimiz günlerde sokak hayvanlarının barınması için Destek Hizmetleri Müdürlüğü marangozhane atölyesinin tamamen kendi imkânlarıyla imal ettiği ve şehrin birkaç noktasına yerleştirilen köpek ve kedi evlerine mama ve su bıraktı.
Şehrin her bölgesinde, sokak hayvanları için günlük mama ve su dağıtım çalışmaları özenle sürdürülüyor.

Erzincan’da sokak hayvanları için üretilen ahşap barınaklara mama bırakıldı

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