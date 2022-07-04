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Erzincan'da sulama havuzuna düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı

04.07.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da sulama havuzuna düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı

Erzincan'da sulama havuzuna düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, sulama havuzuna düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin Esence Dağı eteklerinde K.Ö'ye ait büyükbaş hayvanlardan biri bölgenin sulama suyunun toplandığı havuza düştü.

Hayvanı havuzdan kendi imkanlarıyla çıkaramayan K.Ö, jandarma ve Üzümlü Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, bölgeye getirdikleri iş makinesi ve halat yardımıyla hayvanı bulunduğu yerden çıkarttı.

Erzincan'da sulama havuzuna düşen büyükbaş hayvan kurtarıldı

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