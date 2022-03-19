ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 8 kitap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte tarihi eser operasyonu düzenledi.

Tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 8 kitabın ele geçirildiği operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.



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