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Erzincan’da tek tırnaklı hayvanlara mikroçipli takip

ERZİNCAN HABERLERİ  | 25.02.2020 10:06 | Son Güncelleme

At, eşek, katır gibi tek tırnaklı hayvanlar, yılbaşından itibaren yürürlüğe giren yönetmelik ile boyunlarına mikroçip takılarak sıkı takip edilecek, hareketleri izlenecek ve hastalıkları kontrol edilecek.5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na dayanılarak hazırlanan ’Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik’, 31 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girdi.

At, eşek, katır gibi tek tırnaklı hayvanlar, yılbaşından itibaren yürürlüğe giren yönetmelik ile boyunlarına mikroçip takılarak sıkı takip edilecek, hareketleri izlenecek ve hastalıkları kontrol edilecek.
5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na dayanılarak hazırlanan ’Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik’, 31 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girdi. Söz konusu yönetmelik, her yaş grubunda bulunan tek tırnaklıların bireysel olarak tanımlanmasını, özelliklerini, bulundukları işletmelerin ve hayvan sahiplerinin kayıt altına alınmasını, bilgisayar destekli veri tabanının kurulması ve işletilmesini, verilerin değişimini, sistemdeki tek tırnaklıların hareketlerinin takip ve kontrollerinin sağlanarak denetlenmelerini kapsıyor.
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi Müdür V. Serkan Kütük tüm tek tırnaklı hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca kurulan Hayvan Bilgi Sistemi içerisinde kayıt altına alınacak ve Bakanlık, tek tırnaklıların kimliklendirilmesi için izin verilen azami süreyi 6 ay veya doğduğu takvim yılıyla sınırlayabileceğini söyledi. Kütük” İlimiz sınırları içerisindeki 1365 tek tırnaklı en kısa sürede kimliklendirilerek kayıt altına alınacak, kimliklendirilmeyen ve beraberlerinde kimlik belgesi veya veteriner sağlık raporu bulunmayan ya da belgelerinde yanlış bilgileri bulunan tek tırnaklıların hayvan satış yerlerine girişine izin verilmeyecek. Hayvan satış yerlerine kimliklendirilmemiş tek tırnaklının gelmesi durumunda ya da nakil sırasında yakalanması durumunda sahibine, idari para cezası uygulandıktan sonra hayvan kimliklendirilerek, kayıt altına alınacak.” dedi.
Yönetmelik öncesi sadece yarış atlarına mikroçip uygulanıyorken, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren, tüm tek tırnaklı hayvanlar kimliklendirilerek, tek tırnaklı kimlik belgesi düzenlenecek ve kayıt altına alınacak. Bu işlem hayvanın doğumundan itibaren 12 ay içerisinde veya işletmeyi terk etmeden önce boynunun ortasına uygulanan transponder (mikroçip) ile yapılacak. Böylece at, eşek, katır gibi tek tırnaklı hayvanların kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması, ilgili birimlerce sağlık, ıslah ve istatistik kayıtlarının daha düzenli tutulması sağlanacak.

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