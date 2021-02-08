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Erzincan'da teröristlere yönelik "Eren-3 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül" operasyonu yapıldı

08.02.2021 22:26 | Son Güncelleme:
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Vali Mehmet Makas, sosyal medya hesabında operasyona katılan timlerin komando marşı söylerken çekilen görüntüsünü paylaştı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında teröristlere yönelik alan hakimiyeti sağlamak amacıyla "Eren-3 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül" operasyonu düzenlendi. Arazi arama taraması yapılan operasyon tamamlandı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçe kırsalında bir süre önce "Eren-3 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 21/06" operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti.

Makas, "Aslan parçaları aziz milletimiz için 7/24 nöbette" başlıklı paylaşımında, "Kemah kırsalında terör örgütü mensuplarını inlerinde imha etmek için aslan parçası timlerimiz Eren-3 Şehit Jandarma Binbaşı Yılmaz Tankül 21/06 operasyonunda. Allah Mehmetçiğimizi korusun." ifadesini kullandı.

Vali Makas, paylaşımında operasyona katılan timlerin komando marşı söylerken çekilen görüntüsüne de yer verdi.

İl Jandarma Komutanlığının Kemah Jandarma Asayiş Komando Bölüğüne bağlı timlerce teröristlere yönelik alan hakimiyeti sağlamak amacıyla gerçekleştirilen operasyonda kırsalda arama tarama faaliyeti yürüttüğü öğrenildi.

Timlerin karla kaplı arazilerde ve dik yamaçlarda yürüyerek gerçekleştirdiği operasyonun tamamlandığı belirtildi.

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