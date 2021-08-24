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Erzincan'da ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

24.08.2021 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Nevzat Çay'ın kullandığı 36 AAK 721 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Yeniköy mevkisinde yolun sağındaki bariyerlere çarptı.

Kazada 19 yaşındaki Murat Çay olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Murat Çay'ın cenazesi cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptıkları inceleme sonrası otopsi işlemleri için Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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trafik kazası Erzincan

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