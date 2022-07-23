Erzincan'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da refüje çarpıp karşı şeride geçtikten sonra tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Halil Ş. idaresindeki 24 DP 827 plakalı otomobil, Yaylabaşı Alsancak Mahallesi'nde refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 24 AAE 472 plakalı tırla çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü Halil Ş. olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta sıkışan Halil Ş'nin cesedi, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



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