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Erzincan'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı

09.06.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapanları yakalamak amacıyla çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, söz konusu suçlarla ilgileri görülen R.T, M.S, H.G. ve G.D. yakalandı. Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda, çeşitli miktarlarda esrar, sentetik ecza ürünü, kenevir bitkisi ve metamfetaminin yanı sıra 34 uyuşturucu kullanma aparatı, 9 bin 580 doldurulmuş makaron, 1130 paket sigara, 57 bin boş makaron, 90 kilogram kıyılmış tütün ve tarihi eser niteliğinde bir kitap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlılar, ifadeleri alınarak sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe yeniden sorgulanan zanlılardan R.T, M.S. ve H.G. tutuklandı, G.D. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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