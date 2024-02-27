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Erzincan'da yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

AA AA
27.02.2024 13:51
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Erzincan'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı cezaevine gönderildi.

Erzincan'da yakalanan 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili ortaklaşa çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında, Erzincan-Erzurum Akyazı uygulama noktasında 3 aracı durduran ekipler, yaptıkları kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakaladı.

Düzensiz göçmenler, kimlik tespiti ve sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yapılan kontrollerde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen sürücü H.H.O. ile H.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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