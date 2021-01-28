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Erzincan’da Yıldırım başkanlığında istişare toplantısı düzenlendi

28.01.2021 08:52 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da Binali Yıldırım’ın başkanlığında istişare toplantısı yapıldı.Bir dizi temaslarda bulunmak ve programlara katılmak üzere Erzincan’a gelen Binali Yıldırım, İl İstişare Toplantısı’na katıldı.AFAD İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mehmet Makas, Erzincan’da yapımı tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi.

Erzincan’da Binali Yıldırım’ın başkanlığında istişare toplantısı yapıldı.
Bir dizi temaslarda bulunmak ve programlara katılmak üzere Erzincan’a gelen Binali Yıldırım, İl İstişare Toplantısı’na katıldı.
AFAD İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mehmet Makas, Erzincan’da yapımı tamamlanan ve devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Vali Makas, Erzincan’da ki kamu ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile düzenlenen istişare toplantısına katılımından dolayı Yıldırım’a teşekkür etti.
Ardından konuşan Binali Yıldırım, Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, özellikle pandemi sürecinde yapılan çalışmalar ve alınan önlemlere dikkat çekti. Bu süreçte ekonomik olarak devletin; üreticinin, esnafın ve vatandaşının yanında olduğuna değinen Yıldırım, normalleşme sürecinden sonra Türkiye’nin ekonomik olarak daha iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi.
Konuşmaların ardından soru cevap şeklinde devam eden istişare toplantısında katılımcıların talep ve sorunlarını not alan Binali Yıldırım ve Vali Mehmet Makas, soruları yanıtladı, vatandaş çözüm odaklı istişarelerde bulundular.

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