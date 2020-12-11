YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincan’da yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışması

Erzincan’da yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışması

ERZİNCAN HABERLERİ  | 11.12.2020 08:13 | Son Güncelleme

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışmaları sürdürülüyor.Ekiplerin bir kısmı zamana bağlı olarak yıpranmış veya yeni imara açılmış yol ve kaldırımlarda çalışmalarını sürdürürken bir kısmı da beyaz masa ve çağrı merkezinin vatandaşların şikâyet ve talepleri doğrultusunda oluşturduğu programa dâhil olan yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışmalarını gerçekleştiriyorlar.Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bir kısmı Ergenekon Mahallesi 138, 125 ve 114.

Erzincan’da yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışması

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışmaları sürdürülüyor.
Ekiplerin bir kısmı zamana bağlı olarak yıpranmış veya yeni imara açılmış yol ve kaldırımlarda çalışmalarını sürdürürken bir kısmı da beyaz masa ve çağrı merkezinin vatandaşların şikâyet ve talepleri doğrultusunda oluşturduğu programa dâhil olan yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışmalarını gerçekleştiriyorlar.
Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bir kısmı Ergenekon Mahallesi 138, 125 ve 114. Sokaklarda kaldırım yenileme çalışmalarını sürdürürken bir kısmı da şehrin muhtelif yerlerinde çeşitli sebeplerden ötürü kısmen tahrip olmuş kaldırımlarda tadilat çalışmalarını gerçekleştiriyor.
Asfalt çalışmaları dâhilinde ise Cumhuriyet Mahallesi 438. Sokakta asfalt çalışmaları yapan ekipler bir yandan da alt yapı çalışmaları ve çeşitli sebeplerden ötürü bozulmuş olan yollarda yama çalışmaları gerçekleştiriyorlar.

Erzincan’da yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışması

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdiMaskesiz hayat ne zaman başlayacak? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntüErzincan’da yürekleri ısıtan görüntü

Erzincan Namaz Vakitleri 11 Aralık Cuma

İmsak
05:56
Sabah
07:26
Öğle
12:20
İkindi
14:44
Akşam
17:05
Yatsı
18:29

Erzincan Nöbetçi Eczaneler11 Aralık Cuma

Denız Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Lokman Hekım Eczanesi
Refahiye
Emrah Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.