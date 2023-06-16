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Erzincan'da yuttukları uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı

16.06.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da yuttukları 1,748 gram uyuşturucuyla seyahat ederken yakalanan İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

Erzincan'da yuttukları uyuşturucuyla yakalanan İran uyruklu 2 zanlı tutuklandı

Erzincan ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, uyuşturucu madde kuryeliği yapan kişilere yönelik kent genelinde çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekipler, kentte Akyazı uygulama noktasında durdurdukları yolcu otobüsünde, "yutma yöntemiyle" uyuşturucu taşıdığı değerlendiren İran uyruklu M.M.A ve O.A'yı gözaltına aldı.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tomografi çekimlerinde, şüphelilerin mide ve bağırsaklarında çok sayıda yabancı cisim bulunduğu tespit edildi.

Yapılan tıbbi müdahale ile M.M.A'nın midesinden çıkarılan 81 adet 934,96 gram ile O.A'nın midesinden çıkarılan 67 adet 813,07 gram afyon sakızına el konuldu.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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