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Erzincan'da ziynet eşyalarını baca boşluğuna düşüren kadının yardımına itfaiye yetişti

13.01.2021 13:39 | Son Güncelleme:
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Erzincan'da ziynet eşyalarını baca boşluğuna düşüren kadının yardımına itfaiye yetişti

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da sakladığı altın bileziklerini almak istediği sırada baca boşluğuna düşüren kadın itfaiye ekiplerinden yardım aldı.

Kavakyolu Mahallesi'nde yaşayan 52 yaşında Fatma Özcan, oturma odasındaki soba bacasına sakladığı 3 burma bileziği almak istediği sırada altınları baca boşluğuna düşürdü.

Apartman görevlisi ve komşularından yardım isteyen Özcan, bir süre uğraştıktan sonra altınları çıkaramayınca durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen itfaiye ekipleri, polis eşliğinde baca boşluğuna düşen altınları çıkarmak için çalışma başlattı.

Hilti kırıcı ile baca uzantısını kıran ekipler, yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından çorap içerisine konulmuş 3 burma bileziği çıkararak sahibine teslim etti.

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, itfaiye personelinin bacayı kırarak altınlarını çıkardığını belirterek, ekiplere teşekkür etti.

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