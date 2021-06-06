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Erzincan'daki Esence ve Munzur dağları haziranda beyaza büründü

06.06.2021 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'daki Esence ve Munzur dağları haziranda beyaza büründü

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'daki Esence ve Munzur dağları, haziran ayında yağan kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Kent genelinde etkili olan soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Üzümlü ilçesinde yer alan 3 bin 549 rakımdaki Esence ile Munzur dağları, haziranda beyaza büründü.

İstanbul'dan ilçeye gelen Mustafa Ahmet Demiriz, haziranda etkili olan yağışın kendilerini şaşırttığını söyledi.

Esence ve Munzur dağlarına kar yağdığına tanıklık ettiklerini belirten Demiriz, "İstanbul'da bu mevsimde böyle görüntüleri görmek imkansız. Çok ilginç geldi bize. Geceleri havalar soğudu. Bunu hissediyoruz." diye konuştu.

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kar yağışı Erzincan

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