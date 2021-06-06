Erzincan'daki Esence ve Munzur dağları haziranda beyaza büründü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'daki Esence ve Munzur dağları, haziran ayında yağan kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Kent genelinde etkili olan soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Üzümlü ilçesinde yer alan 3 bin 549 rakımdaki Esence ile Munzur dağları, haziranda beyaza büründü.

İstanbul'dan ilçeye gelen Mustafa Ahmet Demiriz, haziranda etkili olan yağışın kendilerini şaşırttığını söyledi.

Esence ve Munzur dağlarına kar yağdığına tanıklık ettiklerini belirten Demiriz, "İstanbul'da bu mevsimde böyle görüntüleri görmek imkansız. Çok ilginç geldi bize. Geceleri havalar soğudu. Bunu hissediyoruz." diye konuştu.

