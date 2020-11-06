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Erzincan'daki göçmelerden İzmirli depremzedelere yardım

ERZİNCAN HABERLERİ  | 06.11.2020 17:03 | Son Güncelleme

Erzincan'daki göçmelerden İzmirli depremzedelere yardım

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yaşayan Afganistan ve Suriye uyruklu vatandaşlar, İzmir'deki depremin ardından depremzedelere ulaştırılması için battaniye ve kuru gıda yardımı topladı.

Valilik koordinesinde, battaniye ve kuru gıda malzemeleri İl Göç İdaresi bünyesinde toplanarak, Erzincan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edildi.

İl Göç İdaresi Müdürü Kağan Özlok, göçmenlerin daha önce İdlib'deki kardeşlerine, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım ettiğini, ayrı coğrafya ve uyrukta olunsa da herkesin kalbinin beraber attığını söyledi.

Özlok, toplanan yardımları Sosyal Yardımlaşma Vakfına teslim ettiklerini oradan da İzmir'deki depremzedelere ulaştırılacağının altını çizerek şunları kaydetti:

"Erzincan Valiliğimizin İzmir depremi için başlattığı yardım kampanyasına İl Göç İdaresi olarak göçmenlerle birlikte katkı sunmayı amaçladık. İlimizde yaşayan Afganistan ve Suriye uyruklu göçmenler, AFAD Başkanlığımızın ihtiyaç listesinde yer alan malzemeleri İzmir'e gönderilmek üzere tarafımıza teslim ettiler. Göçmenlerin İzmir halkının bu zor gününde yanında yer almak istemesi bizi memnun etti."

İzmir'deki depremzedeler için yardım etmeye geldiklerini vurgulayan Afganistan uyruklu Alim Sahıbi de "Allah bu kötü belaları başımıza getirmesin. Türkiye devletinden milletinden hepsinden razıyı ve kötü durumlarda yanındayız. Yardım etmeye çalışıyoruz şuan Afgan arkadaşlarımızla yardım toplayarak göç idaresi birimine verdik." dedi.

Afganistan uyruklu İsmail Sarvari ise "İnşallah acı şeyleri Allah Türkiye'ye göstermesin. İzmir ve Türkiye halkının yanındayız. Türkiye devleti bizim son umudumuz. Dilimizden dua, elimizden ne gelirse inşallah yaparız. Allah devletimize zeval vermesin" ifadesini kullandı.

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