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Erzincan'daki maden ocağı sahasından alınan numunelerin incelenmesi çalışmaları sürüyor

AA AA
16.02.2024 07:40 | Son Güncelleme:
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Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması meydana gelen maden ocağı sahasından alınan toprak numuneleri incelenmeye devam ediliyor.

Erzincan'daki maden ocağı sahasından alınan numunelerin incelenmesi çalışmaları sürüyor

İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat’ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle göçük altında kalan 9 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekipler, arama çalışmalarının yanı sıra maden ocağı sahasından aldıkları toprak numunelerinden bazılarını incelemek üzere burada bulunan Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı'na, bazılarını ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Çevre Referans Laboratuvarı'na götürüyor.

Sahanın farklı noktalarından alınan yeni bazı toprak örnekleri, akşam saatlerinde numune kaplarına konularak Ankara'ya gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Erzincan İliç numune

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