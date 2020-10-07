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Erzincan'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 07.10.2020 19:50 | Son Güncelleme

Erzincan'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Erzincan'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da bir otomobilde 5 kilo 49 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında plakası açıklanmayan bir otomobilde dün ele geçirdiği 5 kilo 49 gram sentetik uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan iki zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar S.Ö. ve T.Ö, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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