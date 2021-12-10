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Erzincan'dan Suriye'ye gıda, kışlık giysi ve yakacak malzemesi gönderildi

10.12.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'dan Suriye'ye gıda, kışlık giysi ve yakacak malzemesi gönderildi

Erzincan'dan Suriye'ye gıda, kışlık giysi ve yakacak malzemesi gönderildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen gıda, kışlık giysi ile yakacak malzemeleri Suriye'ye gönderildi.

Erzincan İHH İnsani Yardım Derneği Basın Sözcüsü Halil İbrahim Akkoyunlu, Ordu Caddesi'ndeki Saat Kulesi önünde düzenlenen töreninde, kentten 76 ve 77'nci yardım tırlarını Suriye'ye gönderdiklerini söyledi.

İHH olarak bugüne kadar hayırseverlerin destekleriyle milyonlarca kişinin yardımına koştuklarını belirten Akkoyunlu, şöyle konuştu:

"Geçen sene 'Rotamız iyilik, yükümüz insanlık' diyerek yola çıkmıştık. Bu sene de 'Kış kapıda, yalnız bırakma' diyerek kışın zor şartlarında çadırlarda kalan Suriyeli mazlumlar için bir yardım kampanyası başlattık. Bu özel günde 81 ilden insani yardım tırı mazlumlar için yola çıkıyor. Yıllardır zor şartlar altında ve imkansızlıklar içinde yaşamak zorunda kalan kadınları, yaşlıkları, çocukları ve kimsesizleri asla yalnız bırakmayacağız."

Akkoyunlu, Suriye'de kamplar ve çadırlarda yaşayan insanların başta un olmak üzere gıda maddeleri, soba, yakacak, battaniye, ev eşyası, kışlık giysi, ayakkabı, bebek bezi, çocuk ve hasta bezi gibi acil ihtiyaçların devam ettiğini dile getirdi.

Konuşmanın ardından yardım tırları dualarla Suriye'ye uğurlandı.

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idlib suriye Erzincan

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