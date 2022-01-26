YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Erzincanlı hattat ve ressam Rafet Kavukçu vefat etti

Erzincanlı hattat ve ressam Rafet Kavukçu vefat etti

26.01.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincanlı hattat ve ressam Rafet Kavukçu vefat etti

ERZİNCAN (AA) - Hayatını Kur'an-ı Kerim hizmetiyle geçiren Erzincanlı hattat ve ressam Rafet Kavukçu, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Yaşa bağlı rahatsızlığı bulunan Kavukçu, bugün Erzincan'daki evinde vefat etti.

Ömrünü Kur'an hizmetiyle geçiren hattat ve ressam Kavukçu'nun cenazesi, yarın Terzibaba Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır da sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımladı.

- Rafet Kavukçu

Erzincan'da 1929 yılında dünyaya gelen, 1956 yılında Bediüzzaman Said Nursi ve onun Risale-i Nur eserleriyle tanışan Kavukçu, yeteneği dolayısıyla resim çalışmaları yaptı.

İstanbul'daki hattatlarla irtibat kurarak hattat Hamit Aytaç'tan 6 yıl hat dersi ve 1971 yılında iki dalda icazet alan Kavukçu, Hafız Osman tertipli Osmanlı imlasıyla yazılan ve tevafuklu diye bilinen bir hat ile Kur'an-ı Kerim yazdı.

Birçok hat ve tezhip çalışması olan Kavukçu'nun eserlerinin yer aldığı en son sergisi, 15 Ekim 2021'de Erzincan'da açmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...
Erzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldüErzincan'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 26 Ocak Çarşamba

İmsak
06:02
Sabah
07:28
Öğle
12:39
İkindi
15:17
Akşam
17:41
Yatsı
19:02
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Emeklilerin zam farkı 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacak

Emeklilerin zam farkı 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacak

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçirecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.