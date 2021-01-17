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Erzincanlılar kısıtlamalara uyuyor

17.01.2021 10:49 | Son Güncelleme:
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Erzincanlılar korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayı sürdürüyor.Ülke genelinde uygulanmaya devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına Erzincan’da devam edildi.

Erzincanlılar korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayı sürdürüyor.
Ülke genelinde uygulanmaya devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarına Erzincan’da devam edildi. Erzincanlılar cuma günü akşam 21.00’de başlayıp pazartesi sabah 05.00’te sona erecek olan kısıtlamalar nedeniyle bu hafta sonunu da evlerinde geçiriyor.
Cadde, sokak ve meydanlarda her hafta sonu olduğu gibi kısıtlamadan muaf kişiler ve polis ekiplerinden başka kimse yoktu. Kontrollerini sürdüren polis ekipleri de kentin çeşitli noktalarında denetimlerine devam etti.

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