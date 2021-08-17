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Erzurum, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars'ta gök gürültülü sağanak etkili olacak

17.08.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars'ta gök gürültülü sağanak etkili olacak

Erzurum, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars'ta gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve zamanla çok bulutlu olacak.

Öğlen saatlerinden itibaren Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ın güney kesimleri ile Iğdır'ın doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların Tunceli'de 36, Iğdır'da 35, Erzincan'da 32, Ağrı'da 31, Erzurum ve Kars'ta 27, Ardahan'da 25 derece olması bekleniyor.​​​​​​​

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Erzurum Kars Ardahan Iğdır

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