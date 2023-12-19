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Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

19.12.2023 10:15 | Son Güncelleme:
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Erzurum'da kaldırımlar, şadırvanlar, araç camları, Ağrı, Kars ve Ardahan'da nehir ve göletler buz tuttu.

Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Erzurum'da önceki gün yağan karın ardından soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Erzurum'da, araç camları ve şadırvanlar da buz tuttu. Vatandaşlar, araçlarının camlarını kazıyarak temizlemeye çalıştı.

Belediye ekipleri kent genelinde kar ve buz temizleme çalışmasını sürdürüyor.

AĞRI

Ağrı'da da soğuk hava etkili oluyor.

Dondurucu soğukların etkisi altındaki kentte, nehir ve dereler buzla kaplandı.

Kentte araçların, işyeri ve evlerin camları da buz tuttu.

Bazı vatandaşlar, soğuklara karşı araçlarının üstüne battaniye serdi.

KARS

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü Kars'ta nehir ve göletler buzla kaplandı.

Kars Kalesi'nin arkasındaki Dereiçi mevkisinde eksi HES baraj gölünün yüzeyi ile baraja su sağlayan Kars Çayı buz tuttu.

Bu arada soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlar da kırağı tuttu.

ARDAHAN

Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle kentte buzlanma oluştu.

Soğuk hava yüzünden Kura Nehri’nin büyük bölümü buzla kaplandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde sıfırın altında 18, Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Kuzgun Mahallesi'nde de 15,4 derece ölçüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Doğu Anadolu Bölgesi soğuk

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