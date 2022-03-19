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Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta 1588 yerleşimin yolu kardan kapandı

19.03.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta 1588 yerleşimin yolu kardan kapandı

Erzurum, Ardahan, Ağrı ile Kars'ta 1588 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da son günlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yüksek kesimlerde tipinin etkili olduğu kentte, kırsaldaki 1091 mahalle ile mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 244, Kars'ta 147, Ardahan'da ise 106 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kırsalda karla mücadele çalışması yürütüyor.

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