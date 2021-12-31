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Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

31.12.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da soğuk hava etkisini sürdürüyor

Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da, dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Araç ile iş yeri camlarının buz tuttuğu Erzurum'da, yol ve kaldırımlar buzla kaplandı.

Kentte sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar, araçlarının camlarındaki buzları kazıyarak temizledi.

Dondurucu soğuk nedeniyle kentteki bazı bina çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.

- Ardahan

Ardahan'da ev ve iş yerlerin camlarında buzlanma oluştu.

Sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşların kaş ve kirpiklerinin kırağı tuttuğu kentte, yol ve kaldırımlar da buzla kaplandı.

Karayolları ve belediye ekipleri ise yollarda buzlanmaya karşı çalışma yaptı.

- Kars

Kars'ta ise soğukların etkisiyle göl, baraj ve sulak alanlar dondu.

Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılarla örttü.

Bina çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, bitki ve ağaçlar kırağı tuttu.

- Ağrı

Ağrı'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinde iş yerlerine giden vatandaşların, dondurucu soğuklar nedeniyle kaş ve kirpiklerinde kırağı oluştu.

Akarsu ve göletlerin buzla kaplandığı kentte, bazı tırların da yakıt deposu dondu.

Vatandaşlar, araçlarını gece soğuklardan korumak için battaniye ve branda ile örttü.

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